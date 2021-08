நெய்வேலி நிலக்கரி சுரங்க லாரி மோதி ஒருவர் பலி.. 4 லாரிகளுக்கு தீ வைப்பு..பதற்றம்.. போலீசார் குவிப்பு

Cuddalore

கடலூர்: நெய்வேலி அனல் மின் நிலையத்தில் இருந்து சாம்பல் ஏற்ற சென்ற லாரி மோதியதில் ஒருவர் உயிரிழந்தார். இதனால் ஆத்திரம் அடைந்த பொதுமக்கள் நான்கு லாரிகளுக்கு தீ வைத்து எரித்தனர்.

லாரிகள் அதிவேகமாக சென்றதால் இந்த விபத்து ஏற்பட்டதாக கூறப்படுகிறது. இது தொடர்பாக உரிய நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்று அப்பகுதி மக்கள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர்.

English summary

One person was killed when a lorry carrying ash from the Neyveli Thermal Power Station collided with it. The enraged public set fire to four trucks