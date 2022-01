வடலூரில் ஏழு திரை விலக்கி ஒளிர்ந்த ஜோதி - அருட்பெருஞ்ஜோதி என முழக்கமிட்டு தரிசித்த பக்தர்கள்

Cuddalore

oi-Jeyalakshmi C

கடலூர்: தைப்பூச திருவிழாவை முன்னிட்டு வடலூர் சத்ய ஞான சபையில் ஏழு திரை நீக்கி ஜோதி தரிசன விழா நடைபெற்றது. கொரோனா கட்டுப்பாடு தடையை மீறி ஏராளமான பக்தர்கள் குவிந்தனர். வெளியில் இருந்தே ஏராளமான பக்தர்கள் ஜோதி தரிசனம் செய்தனர்.

வள்ளலார் ஜோதி வடிவத்தில் காட்சி அளிக்கிறார் என்பது ஐதீகம். ஒவ்வொரு மனிதனுக்குள்ளும் மனிதத்தன்மை என்ற ஒப்பற்ற ஒளி இருக்கிறது. ஆனால், ஆசை, கோபம், தன்னலம். பொய்மை போன்ற பொல்லாத குணங்கள் பல்வேறு திரைகளாகப் படர்ந்து, அந்த மனிதத் தன்மையை அமுக்கி மறைத்துவிடுகிறது. இந்தப் பொல்லாத குணங்கள் விலகி, நல்ல நெறியை அடையும்போது மனிதன் தனக்குள் இருக்கும் தெய்வத்தைக் காண்கிறான்.

ஜோதி தரிசனகாட்சி என்பதும் இது போலத் தான். ஏழு திரைகளை நீக்கிய பிறகுதான் தீபத்தின் ஜோதி ஒளியைக் காண இயலும். கருப்பு, நீலம், பச்சை, சிவப்பு, பொன்னிறம், வெண்மை, கலப்பு வண்ணம் என ஏழு வண்ணத் திரைகள். அதனால் தான் இன்றும் ஒளிக்காட்சி முன்பு ஏழு வண்ணத் திரைகள் விலக்கப்படுகிறது. திரைகள் விலகியதும் அனல் பிழம்பாக ஜோதி ஒளிக்காட்சி கண்ணாடியில் தெரிவதைக் காணலாம்.

English summary

Thupusam jothi Dharisanam: ( தைப்பூசம் ஜோதி தரிசனம்) A seven-screen Jothi Dharisanam was held at the Vadalur Satya Gnana Sabha ahead of the Thaipusam festival. A large number of devotees gathered in defiance of the corona control barrier. A large number of devotees saw the jothi from outside.