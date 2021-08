ஷாக்கடிக்கும் டீன் ஏஜ்.. 3 ஆண்டுகளில் 1.65 லட்சம் பேர் தற்கொலை.. 4வது இடத்தில் தமிழ்நாடு

Delhi

oi-Abdul Muthaleef

டெல்லி: இந்தியாவில் இளம் வயதினர் தற்கொலை கடந்த மூன்றாண்டுகளில் அதிகரித்துள்ளது. 14 வயது முதல் 30 வயதுக்குட்பட்டோர் திருமணப்பிரச்சினை, காதல் தோல்வி, தேர்வில் தோல்வி, வேலையின்மை, குடும்பப் பிரச்சினை காரணமாக அதிக அளவில் தற்கொலை செய்துக்கொள்வதாக அரசு வெளியிட்ட தகவலில் தெரியவந்துள்ளது.

உலகில் அதிக இளைஞர்கள் சக்தியைக் கொண்ட நாடு இந்தியா. 45% இளைஞர்கள் இந்தியாவில் உள்ளதாக ஆய்வு தெரிவிக்கிறது. வாழ்க்கையில் சந்தோஷமான சூழ்நிலையை அனுபவிக்கும் இளம்பருவத்தினர் பல்வேறு பிரச்சினைகள் காரணமாக தற்கொலை செய்துக்கொள்வது அதிகரித்து வருவதாக மத்திய அரசு வெளியிட்ட தகவலில் தெரியவந்துள்ளது.

English summary

A shocking data reveals that 1.65 lakh youth have committed suicide in India in the last 3 years. Tamil Nadu is placed 4th in the list.