நம்பர் 2 இந்தியா.. கலக்கிய அமீரகம்.. உலக நாடுகளில் எவ்வளவு பேருக்கு கொரோனா வேக்சின் போடப்பட்டுள்ளது?

டெல்லி: 100 கோடி கொரோனா டோஸ்களை செலுத்தி இந்தியா மிகப்பெரிய சாதனையை நிகழ்த்தி உள்ளது. சர்வ்தேச அளவில் இந்தியாவின் வேக்சின் விநியோகம் எப்படி இருக்கிறது? மற்ற வளர்ந்த நாடுகளில் எவ்வளவு வேக்சின் போடப்பட்டுள்ளது என்று இந்த கட்டுரையில் பார்க்கலாம்.

இந்தியாவில் கொரோனா வேக்சின் விநியோகம் கடந்த ஜனவரி மாதம் 16ம் தேதி தொடங்கியது. 278 நாட்களில் இந்தியாவில் இதுவரை 100 கோடி டோஸ்கள் வேக்சின் போடப்பட்டுள்ளது. உலக அளவில் இது மிகப்பெரிய சாதனையாக பார்க்கப்படுகிறது.

இந்தியாவில் இதுவரை 70,83,88,485 பேருக்கு மட்டுமே ஒரு டோஸ் வேக்சின் போடப்பட்டுள்ளது. அதோடு 29,18,32,226 பேருக்கு இரண்டு டோஸ் முழுமையாக போடப்பட்டுள்ளது. இன்னும் கிட்டத்தட்ட 80 கோடி பேருக்கு முழுமையாக இரண்டு வேக்சின் போடப்படவில்லை என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

