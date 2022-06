ஆட்டிப் படைக்கும் குரங்கு அம்மை! இத்தனை பேருக்கு பாதிப்பா? வந்தால் என்ன செய்ய வேண்டும் தெரியுமா?

Delhi

oi-Rajkumar R

டெல்லி : இங்கிலாந்தில் மட்டும் மேலும் 104 பேருக்கு குரங்கு அம்மை பாதிப்பு இருப்பது கண்டறியப்பட்டுள்ள நிலையில், உலகெங்கும் நோய் தடுப்பு மற்றும் கண்காணிப்பு நடவடிக்கைகளை மேற்கொள்ள உலக சுகாதார நிறுவனம் அறிவுறுத்தியுள்ளது.

கொரோனாவுக்குப் பிறகு உலக மக்களை மீண்டும் ஒரு அச்சுறுத்தலில் ஆழ்த்தும் விதமாக மங்கி பாக்ஸ் என அழைக்கப்படும் குரங்கு காய்ச்சல் தற்போது மேற்கத்திய நாடுகளில் மிக தீவிரமாக பரவி வருகிறது.

தற்போது ஐரோப்பிய நாடுகளான பெல்ஜியம், பிரான்ஸ், ஜெர்மனி, இத்தாலி, நெதர்லாந்து, போர்ச்சுகல், ஸ்பெயின், ஸ்வீடன், பிரிட்டன் போன்றவற்றில் இதன் பாதிப்பு திடீரென அதிகரித்து வரும் நிலையில், கொரோனா போன்ற ஒரு சுகாதார நெருக்கடி ஏற்பட வாய்ப்பிருப்பதாக மருத்துவ நிபுணர்கள் அஞ்சுகின்றனர்.

English summary

With another 104 people diagnosed with monkeypox in the UK alone, the World Health Organization (WHO) has advised the world to take preventive and surveillance measures.