உ.பி.யில் தேர்தல் வேறு வருதே.. பெரும் மோசடி.. 10,000 போலி வாக்காளர் ஐடி தயாரிப்பு.. சிக்கிய வாலிபர்

Delhi

oi-Veerakumar

டெல்லி: உத்தரபிரதேசத்தின் சஹரன்பூரைச் சேர்ந்த 24 வயது இளைஞர் இந்திய தேர்தல் ஆணையத்தின் இணையதளத்தை ஹேக் செய்து நூற்றுக்கணக்கான போலி வாக்காளர் அடையாள அட்டைகளை உருவாக்கிய பகீர் சம்பவம் வெளிச்சத்திற்கு வந்துள்ளது.

சஹரன்பூர் மாவட்டத்தில் உள்ள நாகூர் நகரின் மச்சார்ஹெடி கிராமத்தைச் சேர்ந்த விபுல் சைனி என்பவர்தான் அந்த இளைஞர். இவர் கம்ப்யூட்டர் அப்ளிகேஷன்ஸ் (பிசிஏ) பட்டம் பெற்றவராம். அவரது தந்தை ஒரு விவசாயி.

ஜிசாட்-1 செயற்கைக்கோள் நாளை விண்ணில் பாய்கிறது - என்னென்ன சிறப்பம்சங்கள்

விபுல் சைனி, மத்தியப் பிரதேசத்தைச் சேர்ந்த அர்மான் மாலிக் என்ற நபரின் வழிகாட்டுதல் படி, கடந்த 3 மாத காலத்தில் 10,000 க்கும் மேற்பட்ட போலி வாக்காளர் அடையாள அட்டைகளை உருவாக்கியதை போலீசார் கண்டறிந்தனர்.

English summary

A 24-year-old man from Uttar Pradesh's Saharanpur has been arrested for allegedly creating hundreds of fake voter IDs by hacking into the Election Commission of India’s website, state officials said on Friday.