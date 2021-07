15000 ஆண்டுகள் பனிப்பாறையில் இருந்த.. 28 புதிய வைரஸ்கள்.. திபெத்தில் புதைந்திருந்த மர்மம்!

Delhi

டெல்லி: திபெத் நாட்டில் உள்ள பனிப்பாறைகளில் சுமார் 15,000 ஆண்டுகள் உறைந்திருந்த 28 புதிய வகை வைரஸ் உட்பட 33 வைரஸ்களை ஆய்வாளர்கள் கண்டுபிடித்துள்ளனர்.

கடந்த 2019ஆம் ஆண்டு இறுதியில் பரவ தொடங்கிய கொரோனா, இன்னும் முழுமையாகக் கட்டுக்குள் வரவில்லை. பல நாடுகளிலும் கொரோனா பாதிப்பு தொடர்ந்து கொண்டே தான் இருக்கிறது,

வைரசைக் கட்டுப்படுத்த உலக நாடுகள் பல்வேறு நடவடிக்கைகளைத் தொடர்ந்து எடுத்து வருகின்றனர். இருப்பினும், புதிது புதிதாகத் தோன்றும் உருமாறிய கொரோனா வகைள் நிலைமையை மோசமாக்குகிறது.

Scientists studying glaciers have discovered 33 viruses that were frozen for over 15,000 years, out of which 28 are novel viruses, The newly discovered viruses were found in the Tibetan glacier, which is melting due to global warming.