பட்ஜெட்டில் ஆன்லைன் ரம்மி.. பயனர்கள் “ஷாக்”.. ஜெயித்த பணத்தில் 30% வரி! தாறுமாறாக உயர்த்திய நிர்மலா

ஆன்லைன் கேம்களில் வெற்றிபெறும் தொகைக்கான வரி உயர்த்தப்படுவதாக மத்திய நிதியமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமன் நேற்று தாக்கல் செய்து உள்ள மத்திய பட்ஜெட்டில் தெரிவிக்கப்பட்டு இருக்கிறது.

Delhi

oi-Noorul Ahamed Jahaber Ali

டெல்லி: மத்திய நிதியமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமன் நேற்று தாக்கல் செய்து உள்ள மத்திய பட்ஜெட்டில் ஆன்லைன் கேம்களில் வெற்றிபெறும் தொகைக்கான வரி உயர்த்தப்பட்டு உள்ளது. நாட்டில் ஆன்லைன் கேம்களை பொறுத்தவரை பலரது தற்கொலைக்கு காரணமான ஆன்லைன் ரம்மி போன்ற சூதாட்ட கேம்களே அதிக வருவாய் பெறும் நிலையில் அதற்கான வரி உயர்த்தப்பட்டு இருக்கிறது.

மத்திய நிதியமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமன் நேற்று லோக் சபாவில் தாக்கல் செய்த 2023 - 2024 நிதியாண்டிற்கான மத்திய பட்ஜெட்டில் பல்வேறு பொருட்கள், சேவைகள், தொழில்களுக்கான வரிகளில் மாற்றம் செய்யப்பட்டு இருக்கின்றன.

அந்த வகையில் நாட்டில் மிகப்பெரும் பொருளாதாரம் ஈட்டும் துறையாக வளர்ந்து நிற்கும் ஆன்லைன் கேம்களின் மீதான வரியை நேற்றைய பட்ஜெட்டில் உயர்த்துவதாக அறிவித்து இருக்கிறார் நிர்மலா சீதாராமன்.

English summary

The Union Finance Minister Nirmala Sitharaman has announced an increase in the tax on winnings in online games in the Union Budget presented yesterday.