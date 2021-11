துளிர்க்கும் நம்பிக்கை! எய்ட்ஸ் நோயில் இருந்து முற்றிலுமாக குணமடைந்த 30 வயது தாய்.. எப்படி நடந்தது?

Delhi

டெல்லி: அரியதொரு நிகழ்வாக அர்ஜென்டினாவைச் சேர்ந்த 30 வயது மதிக்கத்தக்க இளம்பெண் எய்ட்ஸ் நோயில் இருந்து முற்றிலுமாக குணமடைந்துள்ளது, மிகப் பெரியளவில் நம்பிக்கையை ஏற்படுத்தும் வகையில் உள்ளது.

1980களின் தொடக்கத்தில் முதலில் கண்டறியப்பட்ட acquired immunodeficiency syndrome எனப்படும் எய்ட்ஸ், உலகின் மிகக் கொடிய நோய்களில் ஒன்றாக அறியப்படுகிறது. 1990களில் உலகெங்கும் பரவிய எய்ட்ஸ் நோய் பெருந்தொற்றாகவும் அறிவிக்கப்பட்டது.

எந்த வித மாத்திரைகள் மற்றும் சிகிச்சைகள் மூலம் குணப்படுத்தவே முடியாத ஒரு கொடிய நோயாகவே எய்ட்ஸ் கருதப்படுகிறது. இந்தச் சூழலில் மிகவும் அரியதொரு நிகழ்வாக அர்ஜென்டினாவைச் சேர்ந்த 30 வயது இளம்பெண் எய்ட்ஸ் நோயில் இருந்து முற்றிலுமாக குணமடைந்துள்ளார்.

All signs of HIV have disappeared in a young woman who was diagnosed with the virus that causes AIDS in 2013, researchers said, raising hopes that she may be one of a handful of people worldwide who has permanently fought off the infection.