பாஜக ஆளும் 6 மாநிலங்களில் வாட் வரியும் குறைப்பு.. கர்நாடகாவில் ஒரே நாளில் ரூ.12 குறைந்த பெட்ரோல்

Delhi

oi-Vigneshkumar

டெல்லி: பாஜக ஆட்சியில் உள்ள 6 மாநிலங்கள் - அசாம், திரிபுரா, கர்நாடகா, கோவா, ஹிமாச்சல பிரதேசம் மற்றும் உத்தரகாண்ட் பெட்ரோல், டீசல் மீதான வாட் வரியை குறைப்பதாக அறிவித்துள்ளன. மத்திய அரசின் அறிவிப்பு வெளியாகி சில மணி நேரங்களில் இந்த அறிவிப்பும் வெளியாகியுள்ளது.

கடந்த சில மாதங்களாகவே நாட்டில் பெட்ரோல், டீசல் விலை தொடர்ந்து அதிகரித்து வந்தது. கடந்த சில வாரங்களுக்கு முன்னரே பல்வேறு மாநிலங்களிலும் பெட்ரோல் விலை சதமடித்தது.

அதேபோல டீசல் விலையும் தற்போது பல மாநிலங்களில் சதமடிக்கத் தொடங்கியுள்ளது. இதனால் சரக்கை எடுத்துச் செல்லும் செலவு அதிகமாவதால் அத்திவாசியப் பொருட்கள் விலை உயரலாம் என அஞ்சப்பட்டது.

English summary

Six BJP-ruled states have announced additional cuts in prices of petrol and diesel. Excise duty on Petrol and Diesel to be reduced by Rs 5 and Rs 10 respectively.