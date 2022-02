தஞ்சை மாணவி தற்கொலை: நாடு முழுவதும் பாஜக மாணவர் அணியினர் போராட்டம் - மும்பையில் 60 பேர் கைது

Delhi

டெல்லி: தஞ்சை மாணவி தற்கொலைக்கு நீதி வேண்டி, பாஜகவின் மாணவர் அமைப்பான அகில பாரதிய வித்யார்தி பரிஷத் அமைப்பு நாடு தழுவிய போராட்டத்தில் ஈடுபட்டது. மும்பையில் சியோன் சர்க்கிளை முற்றுகையிட்டு போராட்டத்தில் ஈடுபட்ட 60 பேர் கைது செய்யப்பட்டனர்.

அரியலூரைச் சேர்ந்த 12ஆம் வகுப்பு மாணவி, தஞ்சாவூர் மாவட்டம் திருக்காட்டுப்பள்ளி அருகே உள்ள மைக்கேல்பட்டியில் செயல்பட்டு வரும், கிறிஸ்தவ அமைப்புக்குச் சொந்தமான பள்ளியில் படித்து வந்தார்.

கடந்த சில வாரங்களுக்கு முன்பு விடுதியில் தங்கியிருந்த மாணவி தற்கொலை செய்து கொண்டார்.

மாணவியின் மரணத்திற்கு மதமாற்றம் செய்ய சொன்னதுதான் காரணம் என பாஜக குற்றம் சாட்டி வருகிறது. மேலும் மாணவியின் மரணத்திற்கு நீதிக்கேட்டு பாஜக பல்வேறு போராட்டங்களை நடத்தி வருகிறது. பள்ளியின் வார்டன் கைது செய்யப்பட்டுள்ளார்.

The BJP's student Akhil Bharatiya Vidyarthi Parishad has been waging a nationwide struggle for justice for the Tanjore student suicide. At least 60 people have been arrested in connection with the siege of Zion Circle in Mumbai.