'உஜ்வாலா' சிலிண்டர் கொடுத்ததே மத்திய அரசு, அதை ரீஃபில் செய்ய 90 லட்சம் மக்கள் ரெடியில்லை! இதோ டேட்டா

டெல்லி: இந்தியாவில் அனைவரும் சமையல் எரிவாயு சிலிண்டர் பயன்படுத்த வேண்டும் என்ற நோக்கத்தில் பிரதமர் நரேந்திர மோடி உஜ்வாலா திட்டத்தை துவக்கி நாடு முழுவதும் செயல்படுத்தி வருகிறார். இந்நிலையில் உயர்ந்து வரும் விலையால் பிரதமர் திட்டத்தில் உள்ள 90 லட்சம் பயனாளிகள் மீண்டும் மாற்று சிலிண்டர் வாங்கி பயன்படுத்தாத நிலை உள்ளது.

இந்தியாவில் கிராமங்கள் தோறும் ஏழை மக்கள் அனைவரும் சமையல் எரிவாயு சிலிண்டர் பயன்படுத்த வேண்டும் என்ற நோக்கத்தில் மத்திய பாஜக அரசு உஜ்வாலா எனும் திட்டத்தை துவங்கியது.

பிரதான் மந்திரி உஜ்வாலா யோஜனா எனும் பெயரில் இத்திட்டம் செயல்படுத்தப்பட்டு வருகிறது. பிரதமர் நரேந்திர மோடியால் உத்தரபிரதேசத்தின் பல்லியாவில் மே 1, 2016 அன்று இந்தத் திட்டம் தொடங்கப்பட்டது.

மூன்றாவது ஆண்டில் மோடி அரசு.. பெண்கள் நலனுக்காக கொண்டு வந்த உஜ்வாலா திட்டம் வெற்றியா, தோல்வியா?

Prime Minister Narendra Modi has launched the Ujjwala project across the country with the aim of making cooking gas cylinders available to everyone in India. As many as 90 lakh beneficiaries of the PM scheme are unable to buy and re-use the cylinder due to the continuing rising prices.