பெண் மருத்துவர் பலாத்காரம்..உயிரோடு எரித்த கொடூரர்களை என்கவுண்டர் செய்த போலீஸ்! போலி என பரபர அறிக்கை

oi-Rajkumar R

ஹைதராபாத் : தெலுங்கானா மாநிலம் ஹைதராபாத்தில் 2019ஆம் ஆண்டில் இளம்பெண் பாலியல் வன்கொடுமை செய்து எரித்துக்கொல்லப்பட்ட வழக்கில் நால்வரை போலீசார் என்கவுண்டரில் சுட்டுக்கொன்ற நிலையில், அது போலியானது என உச்சநீதிமன்றம் அமைத்த குழு பரபரப்பு அறிக்கையினை சமர்பித்துள்ளது.

தெலங்கானா மாநிலம் ஷம்சாபாத் சுங்கச் சாவடி அருகே கடந்த 2019ஆம் ஆண்டில் 27 வயது கால்நடை பெண் மருத்துவரை, லாரி ஓட்டுநர் உள்ளிட்ட நால்வர் பாலியல் பலாத்காரம் செய்து எரித்துக் கொன்றனர்.

நாட்டையே உலுக்கிய ஹைதராபாத் கால்நடை பெண் மருத்துவர் பாலியல் பலாத்காரம் செய்யப்பட்ட, இந்தக் கொடூரக் கொலையில் லாரி ஓட்டுநர் உள்ளிட்டோர் கைது செய்யப்பட்டனர்.

திட்டமிட்டு செய்யப்பட்ட பஞ்சர்.. உதவி செய்வதாக நடித்து வன்புணர்வு.. மருத்துவர் கொலையின் ஷாக் பின்னணி

English summary

A panel set up by the Supreme Court has submitted a sensational report that four people were shot dead in a police encounter is fake in the 2019 case of sexual assault and burning of a teenager in Hyderabad, Telangana.