குடியரசுத் தலைவர் தேர்தலில் ஆம் ஆத்மி வைத்த ட்விஸ்ட்..யஷ்வந்த் சின்ஹாவுக்கு ஆதரவு!

Delhi

oi-Yogeshwaran Moorthi

டெல்லி: குடியரசுத் தலைவர் தேர்தலில் எதிர்க்கட்சிகளின் பொது வேட்பாளரான யஷ்வந்த் சின்ஹாவுக்கு ஆதரவளிப்பதாக ஆம் ஆத்மி அறிவித்துள்ளது.

குடியரசுத் தலைவர் ராம்நாத் கோவிந்தின் பதவிக்காலம் ஜூலை 24ம் தேதியுடன் நிறைவடைகிறது. இதனால் ஜூலை 18ம் தேதி நாட்டின் 15ஆவது குடியரசுத் தலைவரை தேர்வு செய்வதற்கான தேர்தல் நடைபெறவுள்ளது.

தூக்கு தண்டனை.. 5 வருட காலத்தில் 6 பேரின் கருணை மனுக்களை நிராகரித்த ராம்நாத் கோவிந்த்

English summary

Aam Aadmi Party has announced its support to Yashwant Sinha, the opposition's general candidate for the presidential election. Aam Aadmi MP spoke about this. Sanjay Singh has expressed his respect for the BJP alliance's candidate Draupathi Murmu, but supporting Yashwant Sinha in this election.