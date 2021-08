ட்விட்டரில் அதிகம் பயன்படுத்தப்பட்ட ஹேஷ்டேக்: முதலிடம் பிடித்த வலிமை.. மாஸ்டர் இரண்டாவது இடம்!

Delhi

oi-Veerakumar

டெல்லி: இந்தியாவில் இந்த வருடம் ட்விட்டரில் அதிகம் பயன்படுத்தப்பட்ட ஹேஷ்டேக் எது என்பது குறித்த அறிவிப்பை ட்விட்டர் வெளியிட்டுள்ளது.

ஒரு குறிப்பிட்ட விஷயத்தை பற்றி தொடர்ந்து தகவல் பகிர வேண்டுமானால் ஹேஷ்டேக் பயன்படுத்தப்படுவது வழக்கம். பேஸ்புக், இன்ஸ்டா என சமூக வலைத்தளங்கள் பலவற்றிலும், ஹேஷ்டேக் போட்டு தகவல் பரிமாரப்படுவது வழக்கம் என்றாலும், ட்விட்டரில் ஹேஷ்டேக்குகள் கவுரவத்தின் அடையாளமாக மாற்றப்பட்டுள்ளன.

ஒரு தலைவருக்கு எதிராக ஹேஷ்டேக் போடுவது, அதற்கு பதிலடியாக அவருக்கு ஆதரவாக ஆதரவாளர்கள் ஹேஷ்டேக் போடுவது என்பது அரசியல் களத்தில் இன்றியமையாத பணியாகிவிட்ட காலகட்டம் இது.

English summary

Actor Ajith Kumar's Valimai tops twitter trends: Twitter has announced what is the most used hashtag on Twitter this year. So far this year, the hashtag #valimai related to the movie valimai has topped the list. Some updates have been released recently including the first photo of this movie starring Ajith, directed by Siva.