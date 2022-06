இது ஆப்கானிஸ்தான் இல்ல! நுபுர் சர்மாவுக்கு கருத்து சொல்ல உரிமை இருக்கு! ஆதரவாய் வந்த கங்கனா ரனாவத்!

Delhi

oi-Rajkumar R

டெல்லி : நபிகள் நாயகம் குறித்து பாஜக செய்தித் தொடர்பாளர் நுபுர் சர்மா அவதூறாக பேசியதாக பரபரப்பு கிளம்பியுள்ள நிலையில், சர்மாவிற்கு அவரது கருத்துக்களை சொல்வதற்கு உரிமை இருக்கிறது என பிரபல பாலிவுட் நடிகை கங்கனா ரனாவத் ஆதரவாக பேசியுள்ளார்.

அண்மையில் தொலைக்காட்சி விவாத நிகழ்ச்சியில் பேசிய பாஜக பெண் செய்தித்தொடா்பாளா் நூபுா் சா்மா, நபிகள் நாயகம் குறித்து ஆட்சேபத்துக்குரிய கருத்துகளைத் தெரிவித்ததாகக் கூறப்படுகிறது.

இதையடுத்து, நுபுர் சர்மாவின் பேச்சுக்கு பல்வேறு தரப்பினரும் தங்கள் கண்டனங்களைத் தெரிவித்தனர். பல இஸ்லாமிய நாடுகளும் இதற்கு கண்டனம் தெரிவித்ததோடு, இந்தியாவின் தூதர்களை அழைத்து கடும் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என வலியுறுத்தினர்.

நேர்ல வந்து விளக்கம் சொல்லுங்க! நபிகள் நாயகம் குறித்து அவதூறு! பாஜக நுபுர் சர்மாவுக்கு பறந்த சம்மன்!

English summary

Popular Bollywood actress Kangana Ranaut has spoken out in support of BJP spokesperson Nupur Sharma, who has been accused of slandering the Prophet.