ஆப்கானில் பெண்களின் உரிமை முழுமையாக புறக்கணிப்பு.. இந்தியாவில் இருக்கும் ஆப்கான் அகதிகள் வேதனை!

Delhi

oi-Rayar A

டெல்லி: ஆப்கானிஸ்தானில் 20 ஆண்டுகளுக்கும் மேலாக நடந்து வந்த உள்நாட்டு போர் முடிவுக்கு வந்துள்ளது. ஆப்கான் அரசை, ராணுவத்தை முறியடித்து அதிரடியாக ஆட்சி அதிகாரத்தை தலிபான்கள் கைப்பற்றி உள்ளனர்.

ஆப்கானிஸ்தானில் உள்ள மக்கள் முழுக்க, முழுக்க கடும் பயத்தில் வீடுகளில் முடங்கி இருக்கின்றனர். எப்படியாவது நாட்டை விட்டு வெளியேறி விட வேண்டும் என்று ஒரு சில மக்கள் தவித்து வருகின்றனர்.

English summary

Afghan refugees in India have lamented the complete neglect of women's rights in Afghanistan. They also demanded that the Indian government ensure the security of all Afghans in India