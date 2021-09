ஒரு முறை அல்ல..3முறை அவமானப்படுத்தப்பட்டேன்.. ராஜினாமா செய்த பஞ்சாப் முதல்வர் அமரீந்தர் சிங் குமுறல்

Delhi

டெல்லி: இன்று தனது முதல்வர் பதவியை ராஜினாமா செய்த அமரீந்தர் சிங், தான் மூன்று முறை அவமானப்படுவதாகவும் தன்னை காங்கிரஸ் தலைமை நம்பாததால் முதல்வர் பதவியை ராஜினாமா செய்ததாகவும் தெரிவித்தார். மேலும், அடுத்தகட்ட நடவடிக்கை குறித்து நேரம் வரும்போது அறிவிப்பேன் என்றும் அவர் தெரிவித்தார்.

பஞ்சாப் மாநிலத்தில் முதல்வராக இருந்த அமரீந்தர் சிங்குக்கும் நவ்ஜோத் சிங் சித்துவுக்கும் பல ஆண்டுகளாகவே பனிப்போர் நீடித்து வந்தது.

அமரீந்தர் சிங்கின் கடுமையான எதிர்ப்பை தாண்டியும் நவ்ஜோத் சிங் சித்துவுக்கு பஞ்சாப் மாநில காங்கிரஸ் தலைவர் பதவி வழங்கப்பட்டது. அடுத்தாண்டு நடைபெறும் பஞ்சாப் சட்டசபைத் தேர்தலைக் கருத்தில் கொண்ட இந்த முடிவு எடுக்கப்பட்டதாகக் கூறப்பட்டது.

