துர்நாற்றத்தை மறைக்க அகர்பத்தி! 'அமெரிக்க கிரைம் ஷோ' பார்த்து கொலைஅரங்கேற்றம்? திடுக்கிடும் தகவல்

Delhi

oi-Mani Singh S

டெல்லி: டெல்லியில் லிவிங் டூ கெதர் முறையில் வசித்த வந்த நிலையில், பெண்ணை கழுத்தை நெரித்து கொலை செய்து உடலை 35 துண்டுகளாக வெட்டி போட்டுள்ள சம்பவம் பெரும் அதிர்ச்சியை ஏற்பத்தியுள்ளது. இதற்கிடையே அமெரிக்க கிரைம் ஷோ ஒன்றை பார்த்து பெண்ணை கொலை திட்டமிட்டது உள்ளிட்ட பல திடுக்கிடும் தகவல்கள் தெரியவந்துள்ளது.

தலைநகர் டெல்லியில் லிவிங் டூ கெதர் முறையில் ஷ்ரத்தா என்ற பெண்ணும் அஃப்டாப் அமீன் என்ற இளைஞரும் வசித்து வந்தனர்.

மும்பையில் உள்ள ஐடி நிறுவனத்தில் ஒன்றாக பணியாற்றிய போது இருவருக்கும் காதல் மலர்ந்ததாக கூறப்படுகிறது.

லிவிங் டுகெதர் பயங்கரம்! காதலியை 35 துண்டுகளாக வெட்டி.. நாய்களுக்கு வீசி வந்த இளைஞர் - அலறும் டெல்லி

English summary

While living in Delhi, a woman was strangled to death and her body was cut into 35 pieces. In the meantime, many startling information has come to light, including that he planned to kill a woman after watching an American crime show.