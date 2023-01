ஆண்ட்ராய்டுக்கு போட்டி.. ஷார்ப்பாக களமிறங்கிய இந்தியாவின் "பாரத் ஓஎஸ்".. அசத்திய சென்னை ஐஐடி!

கூகுளின் ஆண்ட்ராய்டு ஓஎஸ்க்கு மாற்றாக இந்தியா சார்பில் பாரத் ஓஎஸ்-ஐ உருவாக்கி சென்னை ஐஐடி அசத்தல். இந்த ஓஎஸ் இந்தியாவின் 100 கோடி மக்களும் பயன்படுத்தலாம் என மத்திய அரசு தகவல்

டெல்லி: கூகுளின் ஆண்ட்ராய்டு மற்றும் ஆப்பிள் நிறுவனத்தின் ஐ ஓஎஸ் போன்ற இயங்குதளங்கள் (OS) இந்தியாவில் பரவலாக பயன்படுத்தப்பட்டு வரும் நிலையில், இதற்கு மாற்றாக மத்திய அரசு பார் ஓஎஸ்-ஐ(பாரத் ஓஎஸ்) அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது. சென்னை ஐஐடி மற்றும் 'ஜெ அன்ட் கே' எனும் நிறுவனம் இணைந்து இந்த OS-ஐ உருவாக்கியுள்ளன.

கடந்த சில நாட்களாக மத்திய அரசுக்கும் கூகுளுக்கும் இடையே ஏகப்பட்ட பஞ்சாயத்துகள் மேலெழுந்து வந்திருக்கிறது. சமீபத்தில் கூட ஆன்டிராய்டு போன்கள் முறைகேடு மற்றும் ப்ளே ஸ்டோர் கொள்கை முறைகேடு குறித்து பிரச்னை எழுந்தது. இந்த பிரச்னையை விசாரித்த இந்திய தொழில் போட்டி ஆணையம் கூகுள் தரப்பில் தவறு இருக்கிறது என்றும் எனவே இதற்கு அபராதமாக ரூ.2,774 கோடியை கட்ட வேண்டும் என்று கூறியிருந்தது.

இந்நிலையில் கூகுளின் இந்த ஆன்டிராய்டு OSக்கு பதில் வேறு ஒரு OS-ஐ உருவாக்க மத்திய அரசு திட்டமிட்டிருந்தது. இந்த பணியைதான் சென்னை ஐஐடியும் 'ஜெ அன்ட் கே'(JandK) எனும் நிறுவனமும் இணைந்து முன்னெடுத்திருந்தது. இந்த முயற்சியின் பலனான புதிய OS வெற்றிகரமாக உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. இதனை நேற்று முன்தினம் மத்திய அமைச்சர்கள் தர்மேந்திர பிரதான் மற்றும் அஸ்வினி வைஷ்னவ் ஆகியோர் பரிசோதித்து பார்த்துள்ளனர்.

