பயப்படாதீங்க.. அக்னிபாத் வீரர்களை வேலைக்கு எடுக்க நான் ரெடி.. ஆனந்த் மஹிந்திரா அதிரடி

டெல்லி: அக்னிபாத் திட்டத்திற்கு எதிராகப் போராட்டங்கள் தீவிரமடைந்து வரும் நிலையில், இது தொடர்பாகப் பிரபல தொழிலதிபர் ஆனந்த மகேந்திரா சில முக்கிய கருத்துகளைத் தெரிவித்துள்ளார்.

மத்திய அரசு ராணுவத்திற்கு ஆள் சேர்க்க அக்னிபாத் என்ற புதிய திட்டத்தைக் கடந்த சில நாட்களுக்கு முன்பு அறிவித்தது. இந்தத் திட்டத்தின் கீழ் இணைபவர்கள் 4 ஆண்டுகள் பணிபுரிவார்கள்.

அதன் பின்னர் அவர்களில் 75% பேர் ராணுவத்தில் இருந்து விடுவிக்கப்படுவார்கள். மீதமுள்ளவர்களில் 25% பேர் மட்டுமே ராணுவத்தில் தொடர்வார்கள் என்பதே இத்திட்டத்தின் அடிப்படை.

Industrialist Anand Mahindra said plenty of jobs are available for Agnipath soldieres: (அக்னிபாத் திட்டத்திற்கு எதிராக போராட்டம் ஆனந்த் மகேந்திரா) Anand Mahindra also says he is saddened by the violence and stressed on Agnipath protest.