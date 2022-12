பேரழிவில் சீனா.. தினமும் 10 லட்சம் பேருக்கு கொரோனா.. மருந்துகள் அனுப்ப தயாரான இந்தியா.. நண்பேண்டா

Delhi

oi-Nantha Kumar R

டெல்லி: சீனாவில் தினமும் 10 லட்சம் பேர் கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டு வரும் நிலையில் 5 ஆயிரம் பேர் இறந்து வருகின்றனர். இதனால் அங்கு மருந்து தட்டுப்பாடு ஏற்பட்டுள்ளது. இந்நிலையில் தான் சீனாவின் பகையை மறந்து உதவி செய்ய இந்தியா முன்வந்துள்ளது. அதன்படி காய்ச்சல் மருந்துகளான இப்யூபுரூபன், பாராசிட்டாமாலை சீனாவுக்கு ஏற்றுமதி செய்ய இந்தியா தயாராக உள்ளது.

2019 இறுதியில் சீனாவில் இருந்து புறப்பட்ட கொரோனா வைரஸ் கடந்த இரண்டரை ஆண்டுகளாக உலகம் முழுவதும் பெரும் தாக்கத்தை ஏற்படுத்தியது. பல கோடி பேர் கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்ட நிலையில் கொத்து கொத்தாக மக்கள் பலியாகினர்.

இந்நிலையில் தான் கடந்த ஓராண்டாக கொரோனா பாதிப்பு என்பது இந்தியா உள்பட பல நாடுகளில் குறைந்து வந்தது. இந்நிலையில் தான் தற்போது சில நாடுகளில் கொரோனா பாதிப்பு என்பது அதிகரிக்க தொடங்கி அதிர்ச்சியளித்துள்ளது.

