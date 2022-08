இதுவரை 277 எம்.எல்.ஏக்களை விலைக்கு வாங்கியுள்ளது.. பாஜகவை விட்டு விளாசும் கெஜ்ரிவால்!

Delhi

oi-Mani Singh S

டெல்லி: ''பல மாநில அரசுகளை கவிழ்த்த பாஜக தற்போது, டெல்லி பக்கம் திரும்பியுள்ளது என்றும் சமீபத்திய ஆண்டுகளில் பாஜக 277 எம்.எல்.ஏக்களை விலைக்கு வாங்கியுள்ளது என்றும்'' டெல்லி முதல்வரும், ஆம் ஆத்மி கட்சியின் தலைவருமான அரவிந்த் கெர்ஜ்ரிவால் தெரிவித்துள்ளார்.

தற்போது டெல்லி மற்றும் பஞ்சாபில் ஆளும் கட்சியாக உள்ளது ஆம் ஆத்மி. நடப்பு ஆண்டு இறுதியில் குஜராத்தில் சட்டமன்ற தேர்தல் நடைபெற உள்ளதால், அந்த கட்சி தனது கவனத்தை அடுத்ததாக குஜராத் பக்கம் திருப்பியுள்ளது.

கடந்த சில வாரங்களாக குஜராத் சென்று வரும் கெஜ்ரிவால் அங்கு அனல் பறக்கும் பிரசாரத்தில் ஈடுபட்டு வருகிறார்.

இலவசங்களுக்கு எதிரான வழக்கு-3 நீதிபதிகள் அமர்வுக்கு மாற்றி தலைமை நீதிபதி என்.வி.ரமணா பெஞ்ச் உத்தரவு

English summary

Delhi Chief Minister and Aam Aadmi Party leader Arvind Kejriwal has said that the BJP, which has overthrown many state governments, has now turned to Delhi and has bought 277 MLAs in recent years.