கட்சி தொடங்கி ஜஸ்ட் 10 ஆண்டுகளில் 2 மாநிலங்களில் ஆட்சி! அடுத்த பிரதமர் கெஜ்ரிவால்: ஆம் ஆத்மி எம்எல்ஏ

Delhi

டெல்லி: பஞ்சாப் சட்டப்பேரவைத் தேர்தலில் ஆளும் காங்கிரஸ் கட்சியை பின்னுக்கு தள்ளி ஆம் ஆத்மி கட்சி பெருவாரியான இடங்களில் முன்னிலை வகித்து வரும் நிலையில் அக்கட்சியின் தேசிய தலைவரும், டெல்லி முதலமைச்சருமான அர்விந்த் கெஜ்ரிவால் பிரதமராக பதவியேற்பார் என அக்கட்சியின் எம்.எல்.ஏவும் பஞ்சாப் மாநில தேர்தல் பொறுப்பாளருமான ராகவ் சத்தா தெரிவித்துள்ளார்.

காங்கிரஸ் அனைத்து மாநிலங்களிலும் வீழ்ச்சியடைந்துள்ள நிலையில் இவர் கருத்து முக்கியத்துவம் பெறுகிறது.

Aam Aadmi Party (AAP) Punjab state election official Raghav chadha has said that the party's national leader and Delhi Chief Minister Arvind Kejriwal will be sworn in as the next Prime Minister of India