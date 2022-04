அடுத்தடுத்து விழுந்த விக்கெட்டுகள்! இமாச்சலில் ஆம் ஆத்மிக்கு பெரிய அடி..பாஜகவில் இணைந்த பெருந்தலைகள்

Delhi

oi-Nantha Kumar R

டெல்லி: இமாச்சல பிரதேச மாநிலத்தில் இந்த ஆண்டு இறுதியில் சட்டசபை தேர்தல் நடைபெற உள்ளது. இதில் ஆம் ஆத்மி கட்சி கவனம் செலுத்தி வரும் நிலையில் அதன் மாநில தலைவர் உள்ளிட்ட பெருந்தலைகள் திடீரென்று பாஜகவில் இணைந்துள்ளனர்.

அரவிந்த் கெஜ்ரிவாலின் ஆம் ஆத்மி கட்சி டெல்லியில் மட்டும் ஆட்சி அதிகாரத்தில் இருந்தது. இந்நிலையில் சமீபத்தில் நடந்த 5 மாநில சட்டசபை தேர்தலில் அந்த கட்சி பஞ்சாப்பில் அமோக வெற்றி பெற்றது.

பஞ்சாப்பில் ஆட்சி செய்த காங்கிரஸ் கட்சியை வீழ்த்தி அங்கு ஆம் ஆத்மி அரியணையில் அமர்ந்தது. பகவந்த் மான் முதல்வராக உள்ளார். பஞ்சாப்பில் ஆம் ஆத்மி வெற்றி அக்கட்சியினருக்கு புது நம்பிக்கையை கொடுத்துள்ளது.

பெரிய சம்பவம் செய்யணுமா.. காங்கிரஸ் தலைவராக ராகுலை நியமிக்கணும்.. சரத் யாதவ் சரவெடி

English summary

Himachal Pradesh is set to hold assembly elections in the year end. So Aam Aadmi Party focuses on this State. Now AAP State President and some others suddenly joined BJP in Delhi.