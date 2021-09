குழந்தைகளுக்கு தடுப்பூசி இவ்வளவு முக்கியமானதா..! பயாலஜிக்கல் இ வேக்சின் சோதனைக்கு மத்திய அரசு அனுமதி

Delhi

oi-Vigneshkumar

டெல்லி: இந்தியாவில் பல்வேறு மாநிலங்களிலும் பள்ளிகள் திறக்கப்பட்டு வரும் நிலையில், பயாலஜிக்கல் இ தடுப்பூசியைச் சிறார்கள் மத்தியில் சோதனை செய்ய இந்திய மருந்துக் கட்டுப்பாட்டு அமைப்பு அனுமதி அளித்துள்ளது.

இந்தியாவில் கடந்த ஏப்ரல் மே காலகட்டத்தில் உச்சத்தில் இருந்தது. அதன் பிறகு இப்போது தான் வைரஸ் பாதிப்பு குறைந்து, 40 ஆயிரம் என்ற அளவில் உள்ளது.

இந்தச் சூழலில் வேக்சின் மட்டும் மக்களின் உயிரைக் காக்கும் ஒரே பேராயுதமாக பார்க்கப்படுகிறது. இந்த ஆண்டு இறுதிக்குள் அனைவருக்கும் வேக்சின் செலுத்த வேண்டும் என்பதை இலக்காகக் கொண்டு, மத்திய அரசு வேக்சின் பணிகளைத் தீவிரப்படுத்தியுள்ளது.

English summary

Biological E. has been approved by DCGI to conduct trials of its vaccine Corbevax on children and adolescents. Corbevax becomes the third vaccine for children.