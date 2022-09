உத்தர பிரதேச சட்டசபை தேர்தல்.. ரூ.221 கோடியை செலவு செய்த பாஜக.. மஹுவா மொய்த்ரா எம்பி பகீர் தகவல்

Delhi

oi-Nantha Kumar R

டெல்லி: இந்த ஆண்டு துவக்கத்தில் நடந்து முடிந்த 5 மாநில சட்டசபை தேர்தலுக்காக பாஜக ரூ.340 கோடி செலவு செய்துள்ளது. இதில் உத்தர பிரதேசத்துக்கு மட்டும் ரூ.221 கோடி செலவிடப்பட்டுள்ளது என திரிணாமுல் காங்கிரஸ் கட்சியின் எம்பியான மஹுவா மொய்த்ரா கூறியுள்ளார்.

இந்த ஆண்டு துவக்கத்தில் இந்தியாவில் 5 மாநில தேர்தல்கள் விறுவிறுப்பாக நடந்தன. பஞ்சாப், உத்தரகாண்ட், உத்தர பிரதேசம், கோவா, மணிப்பூர் உள்ளிட்ட 5 மாநிலங்களுக்கான தேர்தல்கள் பிப்ரவரி, மார்ச் மாதங்களில் நடந்தன.

இந்த தேர்தலில் 4 மாநிலங்களில் பாஜக கட்சி ஆட்சியை மீண்டும் ஆட்சியை தக்க வைத்தது. பஞ்சாப்பில் டெல்லி மாடல் ஆட்சியை வழங்குவதாக கூறியது ஆம்ஆத்மிக்கு கைக்கொடுத்தது.

English summary

BJP spent ₹340 crores in just 5 state elections in 2022 - ₹221 crs in UP alone. This is declared expenditure, Says Trinamool Congress MP Mahua Moitra.