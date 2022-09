''குஜராத்தில் ராகவ் சதாவை கைது செய்ய பாஜக முயற்சிக்கிறது'' அரவிந்த் கெஜ்ரிவால் பரபர குற்றச்சாட்டு!

Delhi

oi-Mani Singh S

டெல்லி: குஜராத்தில் ஆம் ஆத்மி கட்சியின் பொறுப்பாளராக நியமிக்கப்பட்டுள்ள ராகவ் சதா தேர்தல் பிரசாரங்களை தொடங்கியிருப்பதால் அவரை கைது செய்ய பாஜக தயாராகி வருகிறது என்று டெல்லி முதல்வர் அரவிந்த் கெஜ்ரிவால் தெரிவித்துள்ளார்.

பிரதமர் மோடியின் சொந்த மாநிலமான குஜராத் பாஜகவின் கோட்டையாக திகழ்கிறது. கடந்த 24 ஆண்டுகளாக அங்கு பாஜக ஆட்சியில் உள்ளது.

வரும் டிசம்பர் மாதம் குஜராத் சட்டமன்றத்திற்கு தேர்தல் நடைபெற உள்ளது.

கிளம்பிட்டாருய்யா கிளம்பிட்டார்.. அக்.9 முதல் 11 ஆம் தேதி வரை 3 நாட்கள் கொங்கு ஈஸ்வரன் நடைபயணம்!

English summary

Delhi Chief Minister Arvind Kejriwal has said that the BJP is preparing to arrest Raghav Sadha, who has been appointed as the in-charge of the Aam Aadmi Party in Gujarat, as he has also started election campaigns.