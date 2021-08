ஒரே ஆண்டில் பாஜக வருமானம் 50% அதிகரித்துள்ளது.. உங்கள் வருமானம் என்ன ஆனது? ராகுல் காந்தி கேள்வி

Delhi

டெல்லி: தேர்தல் பாண்டுகள் மூலம் கடந்த ஆண்டு பாஜக பெற்ற நன்கொடை அதிகரித்துள்ளதாகத் தகவல் வெளியாகியுள்ள நிலையில், "பாஜகவின் வருமானம் 50% அதிகரித்துள்ளது, உங்கள் வருமானம் என்ன ஆனது?" எனக் காங்கிரஸ் எம்பி ராகுல் காந்தி கேள்வி எழுப்பியுள்ளார்.

அரசியல் கட்சிகளுக்கு நிதி அளிப்பது என்பது வழக்கமான ஒன்று தான். இந்தியாவில் பல்வேறு முறைகளில் ஒரு கட்சிக்கு நன்கொடை அளிக்க முடியும்.

அப்படித் தேர்தல் பத்திரங்கள் எனப்படும் தேர்தல் பாண்டுகள் மூலம் அரசியல் கட்சிகள் பெற்ற நன்கொடை குறித்த தகவல்கள் வெளியானது.

Rahul Gandhi took a swipe at the ruling BJP over reports of its income rising by 50 percent through electoral bonds. Rahul asks asked people about the increase in their earnings.