நாடாளுமன்ற பட்ஜெட் கூட்டத்தொடர் - ராம்நாத் கோவிந்த் உரையில் முக்கிய அறிவிப்புகள் வெளியாகுமா?

டெல்லி: 2022-23 ஆம் நிதி ஆண்டுக்கான பட்ஜெட் கூட்டத் தொடர் இன்று தொடங்குகிறது. தொடக்க நாளன்று இரு அவைகளின் கூட்டுக் கூட்டத்தில் குடியரசுத் தலைவர் ராம் நாத் கோவிந்த் உரையாற்றுவார். அதைத் தொடர்ந்து மத்திய நிதி அமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமன் பொருளாதார ஆய்வறிக்கையை தாக்கல் செய்வார்.

கடந்த ஆண்டில் மத்திய அரசு செயல்படுத்திய சாதனைகள் அனைத்தும் முக்கியமாக குடியரசுத் தலைவர் உரையில் இடம்பெறும். அத்துடன் வரும் நிதி ஆண்டில் மத்திய அரசு செயல்படுத்த உத்தேசித்துள்ள திட்டங்கள் குறித்த விவரங்களும் அவரது உரையில் இடம்பெறும்.

ஐந்து மாநிலங்களுக்கு சட்டசபைத் தேர்தல் நடைபெற உள்ள நிலையில் இந்த நாடாளுமன்ற கூட்டத்தொடர் மிகுந்த முக்கியத்துவம் வாய்ந்ததாகக் கருதப்படுகிறது.

பட்ஜெட் கூட்டத் தொடரின் முதல் பகுதி பிப்ரவரி 11ஆம் தேதி வரை நடைபெறும். இதைத் தொடர்ந்து ஒரு மாத காலம் நாடாளுமன்றத்துக்கு விடுமுறையாகும். அடுத்த கட்ட கூட்டம் மார்ச் 14ஆம் தேதி தொடங்கி ஏப்ரல் 8ஆம் தேதி வரை நடைபெறும்.

Economic Survey 2021-22 & President Ram Nath Kovind's Budget speech in Parliament LIVE News in Tamil (பொருளாதார ஆய்வறிக்கை 2021-22 & ஜனாதிபதி ராம்நாத் கோவிந்த் உரை): Check Live News Updates on President Ram Nath Kovind addresses to a joint sitting of the two Houses of Parliament ahead of budget 2022-23. Union Finance Minister Nirmala Sitharaman will present the Economic Survey 2021-22 in Parliament today.