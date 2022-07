மேகதாது அணை பற்றி காவிரி மேலாண்மை ஆணையம் விவாதிக்கக் கூடாது - உச்சநீதிமன்றம் உத்தரவு

Delhi

oi-Jeyalakshmi C

டெல்லி: காவிரி மேலாண்மை ஆணையக் கூட்டத்தில் மேகதாது அணை குறித்து விவாதிக்கக் கூடாது என உச்சநீதிமன்றம் உத்தரவிட்டுள்ளது. காவிரி மேலாண்மை ஆணையத்தின் கருத்தை தெரிந்து கொள்ள விரும்புவதாகவும் உச்சநீதிமன்றம் நோட்டீஸ் அனுப்ப உத்தரவிட்டுள்ளது. தமிழக அரசு தாக்கல் செய்த மனுவை விசாரித்த நீதிமன்றம் இந்த உத்தரவை பிறப்பித்துள்ளது.

கடந்த மாதம் காவிரி மேலாண்மை ஆணையத்தின் 16 ஆவது கூட்டம், ஜூன் 17ஆம் தேதி நடைபெறும் என்றும், அந்தக்கூட்டத்தில், மேகதாது திட்டத்தின் விரிவான திட்ட அறிக்கை குறித்து விவாதிக்கப்படும் என தெரிவிக்கப்பட்டது. இதற்கு எதிப்புத் தெரிவித்து ஆணையத்துக்கு கடிதம் எழுதிய தமிழக அரசு, இந்த விவகாரத்தை விவாதிப்பதற்கு தடை விதிக்க கோரியும் உச்சநீதிமன்றத்தில் மனு தாக்கல் செய்யப்பட்டது.

காவிரி மேலாண்மை ஆணையக் கூட்டத்தில் மேகதாது அணை விவகாரத்தை விவாதத்துக்கு எடுத்துக் கொள்ள கர்நாடகா அரசு சார்பில் உச்சநீதிமன்றத்தில் மனுத்தாக்கல் செய்யப்பட்டது. இந்த நிலையில், மேகதாது அணை விவகாரம் தொடர்பாக, உச்சநீதிமன்றத்தில் வழக்கு இருப்பதைச் சுட்டிக்காட்டி உச்சநீதிமன்றத்தை நாடியுள்ள தமிழக அரசு, மனு ஒன்றைத் தாக்கல் செய்துள்ளது.

5 முறை.. வானத்தில் கேட்ட பெரிய சத்தம்! அண்ணாந்து பார்த்து பதறிய மக்கள்.. புதுக்கோட்டையில் என்னாச்சு?

English summary

Mekedatu dam case hearing today in Supreme court: (மேகதாது அணை வழக்கு உச்சநீதிமன்றத்தில் இன்று விசாரணை) The Supreme Court will take up today a petition filed by the Tamil Nadu government to restrain the Cauvery Water Management Authority from deliberating/passing any order or direction regarding the detailed project report for the proposed Mekedatu dam of the Karnataka government.