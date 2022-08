12 ஆயிரத்துக்கு சீன போன்! திவாலாகும் இந்திய கம்பெனிகள்? தடை போட முடிவெடுத்த மத்திய அரசு? பரபர தகவல்!

Delhi

oi-Rajkumar R

டெல்லி : சீன செல்போன் நிறுவனங்களின் ஆதிக்கம் காரணமாக இந்திய நிறுவனங்கள் கடும் சரிவை சந்தித்து வரும் நிலையில் 12 ஆயிரம் ரூபாய் விலைக்கு கீழ் உள்ள சீன செல்போன் நிறுவனங்களுக்கு தடை விதிக்க மத்திய அரசு முடிவெடுத்துள்ளதாக தகவல் வெளியாகி உள்ளது

நவீன யுகத்தில் செல்போன்கள் நம் வாழ்வை ஆக்கிரமித்துள்ள நிலையில் குடும்பத்திலுள்ள அனைவருமே இருபத்தி நான்கு மணி நேரத்தில் பெரும்பகுதியை செல்போன்களில் உள்ள சமூக வலைதளங்களை கழித்து வருகின்றனர்.

காலையில் அலாரம் வைத்து எழுவதிலிருந்து இரவு யூட்யூபில் தாலாட்டு வரை செல்போன்கள் இல்லாமல் ஒரு நாளைக் கூட பலரால் கழிக்க முடியாது என்பதை நிதர்சனம் அந்த அளவுக்கு கைகளில் ரேகை போல ஒட்டிக் கொண்டிருக்கிறது.

தீவுகளை கைப்பற்றும் போர் ஒத்திகையில் சீன ராணுவம்; அடுத்து என்ன நடக்கும்?

English summary

It has been reported that the central government has decided to ban Chinese mobile phone companies below the price of 12 thousand rupees while Indian companies are facing a sharp decline due to the dominance of Chinese mobile phone companies