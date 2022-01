அடுத்த சர்ச்சை.. குடியரசு தின விழாவில் மகாத்மா காந்தியின் விருப்ப பாடல் நீக்கம்.. என்ன நடந்தது?

Delhi

oi-Rayar A

டெல்லி: குடியரசு தின நிறைவு விழாவில் இசைக்கப்படும் தேசப்பிதா மகாத்மா காந்தியின் விருப்ப பாடலை மத்திய அரசு நீக்கி உள்ளது. இந்திய திருநாட்டின் குடியரசு தினம் வருகிற 26-ம் தேதி நாடு முழுவதும் கோலாகலமாக கொண்டாடப்பட உள்ளது.

ஆனால் குடியரசு தினம் முன்பாகவே பல சர்ச்சைகள் எழுந்தன. ஏனெனில் தலைநகர் டெல்லி குடியரசு தின விழாவில் தமிழ்நாடு, கேரளா, மேற்கு வங்கம் உள்ளிட்ட பல்வேறு மாநிலங்களின் அலங்கார ஊர்திக்கு அனுமதி மறுக்கப்பட்டது.

தெலுங்கானா புதுச்சேரியில் இரு மாநிலங்களுலும் குடியரசு தினத்தன்று தேசிய கொடியேற்றும் ஆளுநர் தமிழிசை

English summary

The union Government has removed the favorite song of the Father of the Nation Mahatma Gandhi to be played at the Republic Day closing ceremony. The 26th Republic Day of the Republic of India is to be celebrated all over the country