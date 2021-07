'அலட்சியம் வேண்டாம், பாதிப்பு மிக மோசமாக இருக்கும்..' தமிழகம் உட்பட 10 மாநிலங்களுக்கு புதிய வார்னிங்

Delhi

oi-Vigneshkumar

டெல்லி: தமிழ்நாடு, கேரளா உட்பட 10 மாநிலங்களில் கொரோனா பாதிப்பும், பாசிட்டிவ் விகிதமும் மீண்டும் உயரத் தொடங்கியுள்ளதால் அம்மாநில அரசுகள் தேவையான நடவடிக்கைகளை உடனடியாக எடுக்க வேண்டும் என மத்திய அரசு எச்சரித்துள்ளது.

இந்தியாவில் கடந்த மார்ச், ஏப்ரல் மாதங்களில் தொடங்கிய கொரோனா 2ஆம் அலை மே மாதம் உச்சம் தொட்டது. அப்போது தினசரி வைரஸ் பாதிப்பு நான்கு லட்சம் வரைகூட சென்றது.

அதேபோல தினசரி உயிரிழப்புகளும் நான்காயிரம் வரை சென்றது. அந்த சமயத்தில் நாட்டிலுள்ள அனைத்து மருத்துவமனைகளும் கொரோனா நோயாளிகளால் நிரம்பத் தொடங்கின.

மாதச் சம்பளம் 70000 வரை... தமிழ்நாடு அரசு மீன்வளத்துறையில் வேலைவாய்ப்பு.. விவரம்

English summary

Ten states are seeing an upsurge in Covid cases. With 46 districts recording more than 10 percent positivity rate, and 53 districts recording a positivity rate between 5-10 percent.