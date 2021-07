கொரோனாவில் இறந்தவர்களுக்கு இழப்பீடு.. ரெடியாகும் வழிகாட்டு நெறிமுறை..4 வாரம் அவகாசம் கேட்ட மத்திய அரசு

Delhi

oi-Velmurugan P

டெல்லி : கொரோனாவால் இறந்தவர்களின் குடும்பங்களுக்கு இழப்பீடு வழங்குவதற்கான வழிகாட்டுதல்களை வடிவமைக்க இன்னும் நான்கு வாரங்கள் அவகாசம் வழங்க வேண்டும் என்று உச்ச நீதிமன்றத்திடம் மத்திய அரசு வலியுறுத்தி உள்ளது. தேசிய பேரிடர் மேலாண்மை ஆணையத்திற்கு (என்.டி.எம்.ஏ) இது தொடர்பாக வழிகாட்டுதல்களை உருவாக்கி வருவதாகவும் மத்திய அரசு தெரிவித்துள்ளது.

கொரோனா வைரஸ் பாதிக்கப்பட்டவர்களின் குடும்பங்களுக்கு ரூ .4 லட்சம் இழப்பீடு வழங்குமாறு வழக்கறிஞர்கள் ரீபக் கன்சால் மற்றும் கௌரவ் குமார் பன்சால் ஆகியோர் தனித்தனியாக உச்ச நீதிமன்றத்தில் மனு தாக்கல் செய்திருந்தனர்.

இந்நிலையில் கொரோனாவால் உறவினர்களை இழந்த குடும்ப உறுப்பினர்களுக்கு உயிர் இழப்புக்கான நிதி உதவிகளை வழங்குவது தொடர்பாக ஆறு வாரங்களுக்குள் பொருத்தமான வழிகாட்டுதல்களை பரிந்துரைக்குமாறு உச்ச நீதிமன்றம் கடந்த ஜூன் 30ம் தேதி அளித்த தீர்ப்பில் தேசிய பேரிடர் மேலாண்மை ஆணையத்திற்கு ( NDMA) உத்தரவிட்டது.

English summary

the Centre has moved the Supreme Court seeking extension of time granted by the apex court to NDMA to frame guidelines for the ex-gratia compensation to families of those who died of COVID-19 by another four weeks.