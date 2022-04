மகாராஷ்டிர வான்வெளியில் திடீரென நுழைந்த சீன ராக்கெட்! பொதுமக்கள் குழப்பம்.. நடந்தது என்ன? பரபர தகவல்

Delhi

டெல்லி: மகாராஷ்டிராவில் நேற்றிரவு வானத்தில் தோன்றிய விண்கற்கள் பொழிவது போன்ற நிகழ்வு குறித்து அமெரிக்க விண்வெளி ஆய்வாளர் ஒருவர் விளக்கம் அளித்துள்ளார்.

பொதுவாகவே விண்வெளிக்கு அனுப்பப்படும் ராக்கெட்கள் மற்றும் செயற்கைக்கோள்கள் தங்கள் பணியை முடித்தவுடன் விண்வெளியிலேயே சுற்றிக் கொண்டு இருக்கும். விண்வெளியில் அவை மற்ற மோதி சிதறும் வாய்ப்புகளும் உள்ளது.

அதேபோல சில அரிய நேரங்களில் ராக்கெட்கள் மற்றும் செயற்கைக்கோள்கள் பூமியில் விழ வாய்ப்புகள் உள்ளன. இருப்பினும், பெரும்பாலான சமயங்களில் இவை பூமியை அடையும் முன்னரே வெப்பத்தால் எரிந்துவிடும்.

Blazing streak of light was seen in the night sky over several parts of Maharashtra: Chinese rocket reentering Earth’s atmosphere latest updates in tamil.