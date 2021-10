விமான நிலையத்தில் அவமதிப்பு..மோடியிடம் கோரிக்கை விடுத்த சுதா சந்திரன்.. மன்னிப்பு கேட்ட சி.ஐ.எஸ்.எஃப்

Delhi

டெல்லி: பிரபல நடிகையும், பரதநாட்டிய கலைஞருமான சுதா சந்திரன் தன்னைப் போன்ற மூத்த குடிமக்கள் விமான நிலைய அதிகாரிகளால் அவமானப்படுவதாக பிரதமர் மோடிக்கு முக்கியமான கோரிக்கை ஒன்றை வைத்து இருந்தார்.

விமான நிலையம் போன்ற முக்கியமான இடங்களில் கூட மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கு போதுமான வசதிகள் இல்லை என்ற அவலம் நாட்டில் நிலவுவதாக பிரதமர் மோடிக்கு வீடியோ மூலம் பரபரப்பு குற்றச்சாட்டு ஒன்றை கூறி இருந்தார்.

வேதனையாக இருக்கிறது.. உதவுங்கள் பிரதமர் மோடி.. நடிகை சுதா சந்திரனின் கலங்க வைக்கும் வேண்டுகோள்!

The Central Security Force has apologized to Sudha Chandran after she demanded that the airport does not respect transgender people