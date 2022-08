எதிர்பார்ப்பு: வீட்டுக்கு வீடு வேலைவாய்ப்பு! உண்மை: வீட்டுக்கு வீடு வேலையின்மை! ராகுல் காந்தி ட்வீட்

Delhi

டெல்லி: இந்தியாவில் நிலவி வரும் வேலையில்லா திண்டாட்டம் குறித்து காங்கிரஸ் எம்பி ராகுல் காந்தி கருத்து ஒன்றை ட்விட்டரில் பதிவிட்டுள்ளார்.

நாட்டில் ஏற்பட்டுள்ள வேலையில்லா திண்டாட்டம் , பணவீக்கம், விலைவாசி உயர்வு உள்ளிட்டவை தொடர்பாக மத்திய பாஜக அரசுக்கு எதிராக காங்கிரஸ் உள்ளிட்ட எதிர்க்கட்சியினர் தொடர்ந்து குரல் கொடுத்து வருகின்றன. இதுதொடர்பாக நாடாளுமன்றத்திலும் விவாதம் நடத்த வேண்டும் என்று அமளியில் ஈடுபட்டனர்.

இதனைத்தொடர்ந்து வேலையில்லா திண்டாட்டம், பணவீக்கம் உள்ளிட்ட பிரச்சனைகளுக்கு மத்திய அரசு தீர்வு காண வேண்டும் எனக்கூறி காங்கிரஸ் சார்பில் நாடு தழுவிய போராட்டம் நடத்தப்பட்டது. அதோடு ஒவ்வொரு மாநிலங்களிலும் காங்கிரஸ் கட்சியினர் மத்திய அரசை கண்டித்து கண்டன ஆர்ப்பாட்டம் நடத்தியதோடு, ஆளுநர் மாளிகையை நோக்கி ஊர்வலம் செல்ல முயன்றபோது கைது செய்யப்பட்டனர்.

English summary

Congress MP Rahul Gandhi tweets about Unemployment rate in India. He said that crores of youth across the country are suffering from unemployment.