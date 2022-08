1000 கோடிக்கு "ஹேர்கட்" யாராவது கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா? ப.சிதம்பரத்துக்கு வந்ததே கோபம்! என்னாச்சு?

Delhi

oi-Rajkumar R

டெல்லி : வங்கிகள் கார்பரேட் நிறுவனங்களின் கடன்களை தள்ளுபடி செய்வது குறித்து '1000 கோடி ரூபாயில் ஹேர்கட் செய்வதை கேள்விப்பட்டுள்ளீர்களா?' முன்னாள் நிதியமைச்சரும் காங்கிரஸ் மூத்த தலைவருமான ப.சிதம்பரம் ட்விட்டர் கடுமையாக விமர்சித்துள்ளார்.

இந்தியாவில் உள்ள பெரும் தொழிலதிபர்கள் தங்கள் தொழிலை விரிவு செய்வதற்காகவும், புதிய முதலீடுகளுக்காகவும் இந்தியாவில் உள்ள தேசிய மயமாக்கப்பட்ட வங்கிகள் ஆயிரக்கணக்கான கோடி ரூபாய்களை கடனாக பெற்றுள்ளனர்.

இந்நிலையில் அவர்களிடமிருந்து கடனை முறையாக வசூலிக்காமல் மத்திய அரசு தள்ளுபடி செய்துள்ளதாக காங்கிரஸ், ஆம் ஆத்மி உள்ளிட்ட எதிர்க்கட்சிகள் கடுமையாக குற்றம் சாட்டி வருகின்றன.

