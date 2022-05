"ஒரு குடும்பத்திற்கு ஒரு சீட்!" காங்கிரஸ் மீண்டும் கையில் எடுக்கும் அதே ஆயுதம்.. ஆனால் ஒரு ட்விஸ்ட்!

Delhi

டெல்லி: காங்கிரஸ் கட்சி மறுசீரமைப்பு குறித்து சமீபத்தில் நடைபெற்ற செயற்குழு கூட்டத்தில் ஆலோசிக்கப்பட்ட விஷயங்கள் குறித்த தகவல்கள் வெளியாகி உள்ளது.

கடந்த சில ஆண்டுகளாகவே காங்கிரஸ் கட்சி தொடர்ச்சியாகத் தோல்விகளைச் சந்தித்து வருகிறது. இதன் காரணமாக அக்கட்சியில் முழு மறுசீரமைப்பைச் சேர்ந்து, பல்வேறு மாற்றங்களைக் கொண்டு வர வேண்டும் என்று அக்கட்சிக்குள்ளேயே குரல்கள் எழுந்துள்ளன.

இந்தச் சூழலில் தான், பிரசாந்த் கிஷோர் சோனியா காந்தியைச் சந்தித்து தனது திட்டத்தை விளக்க, அவர் காங்கிரஸ் கட்சியில் இணைவார் என்று கூறப்பட்டது. இருப்பினும், அது கடைசி நேரத்தில் நடக்காமல் போனது.

English summary

One-Family-One-Ticket rule may resurface as a point of discussion at the Congress's brainstorming session: (காங்கிரஸ் கட்சியை மறுசீரமைக்கும் திட்டங்கள் குறித்த தகவல்கள்) Congress news revival plan may have this old idea.