குன்னூர் ராணுவ ஹெலிகாப்டர் விபத்துக்கு காரணம் திடீரென வந்த மேக கூட்டம்.. ராஜ்நாத்சிங்கிடம் அறிக்கை!

Delhi

டெல்லி: முப்படைகளின் தலைமைத் தளபதி பிபின் ராவத் உள்ளிட்ட ராணுவ அதிகாரிகள் பயணம் செய்த ஹெலிகாப்டர் விபத்துக்குள்ளாகி 14 பேர் மரணமடைந்த நிலையில், மேகக்கூட்டங்கள் வந்ததால் தான் தரையிறங்குவதற்கு சில நிமிடங்களுக்கு முன்பாக இந்த விபத்து என்பது நிகழ்ந்ததாக அறிக்கையில் கூறப்பட்டுள்ளது.

முப்படைகளின் தலைமை தளபதி பிபின் ராவத் உள்ளிட்ட 14 பேர் கோவை மாவட்டம் சூலூர் விமானப்படை தளத்தில் இருந்து கடந்த 8ஆம் தேதி , MI-17V5 ராணுவ ஹெலிகாப்டரில் நீலகிரி மாவட்டம் வெலிங்டன் இராணுவ பயிற்சி மையத்திற்கு சென்றனர். நீலகிரி மாவட்டம் குன்னூர் அருகே சென்ற போது மோசமான வானிலை நெஞ்சன்பசத்திரம் என்ற இடத்தில் ராணுவ ஹெலிகாப்டர் விபத்துக்குள்ளானது.

இதில் முப்படைத் தளபதி பிபின் ராவத், அவரது மனைவி உள்ளிட்ட 13 பேர் உயிரிழந்த நிலையில், படுகாயமடைந்த குரூப் கேப்டன் வருண் சிங்குக்கு மருத்துவமனையில் தீவிர சிகிச்சை அளிக்கப்பட்டது. தீவிர சிகிச்சைக்குப் பிறகே குரூப் கேப்டன் வருண் சிங்கும் மருத்துவமனையில் வீர மரணமடைந்தார்.

As many as 14 people have been killed in a helicopter crash involving Army officials, including Commander-in-Chief of the Troops Pipin Rawat. The crash happened just minutes before it was due to clouds, the report said.