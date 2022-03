கொரோனா 4வது அலை வருமா, வராதா? வேலூர் சிஎம்சி முன்னாள் பேராசிரியர் கணிப்பு இதுதான்!

Delhi

டெல்லி: கொரோனா நான்காவது அலை வருவதற்கான சாத்தியக்கூறுகள் இல்லை; அதேசமயம் நான்காவது அலை வராது என உறுதியாக சொல்லமுடியாது என வைராலஜிஸ்ட் ஜேக்கப் ஜான் தெரிவித்துள்ளார்.

கடந்த 2019ஆம் ஆண்டு சீனாவில் முதல்முதலில் கண்டறியப்பட்ட கொரோனா வைரஸ், உலக நாடுகள் மத்தியில் மிக மோசமான பாதிப்பை ஏற்படுத்தியது. அமெரிக்கா போன்ற உலக வல்லரசுகள் தொடங்கி எந்த நாடும் கொரோனா பெருந்தொற்றின் கோரப் பிடியில் இருந்து தப்ப முடியவில்லை.

ஆல்பா, டெல்டா, ஓமிக்ரான் என அடுத்தடுத்து புதிய கொரோனா வகைகள் உருமாறி வருவதால் அதை முற்றிலுமாக அழிப்பது கிட்டதட்ட முடியாத ஒன்றாகிவிட்டது. இதுபோன்ற உருமாறிய கொரோனா வகைகளால் அடுத்தடுத்து அலைகள் தொடர்ந்து ஏற்பட்டு வருகிறது.

There is no possibility of a fourth wave of corona coming; Virologist Jacob John, meanwhile, said he could not say for sure if a fourth wave would come.