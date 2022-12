மெல்ல மெல்ல உயரும் கொரோனா.. இந்தியாவில் மீண்டும் லாக்டவுன் போடப்படுமா? எய்ம்ஸ் EX இயக்குனர் பதில்

Delhi

டெல்லி: இந்தியாவில் கடந்த 24 மணி நேர கொரோனா பாதிப்பு மீண்டும் 200 -ஐ கடந்துள்ளது. கொரோனா அச்சுறுத்தல் மீண்டும் அதிகரித்துள்ள நிலையில், லாக்டவுன் போட வேண்டியதற்கான ஒரு தேவை ஏற்படுமா? என்ற கேள்விக்கு எய்ம்ஸ் மருத்துவமனையின் முன்னாள் இயக்குனர் ரன்தீப் குலேரியா விளக்கம் அளித்துள்ளார்.

சீனாவில் தற்போது ஒமிக்ரான் வகை கொரோனாவின் மாறுபாடு அடைந்த புதிய வகை பிஎப் 7 என்னும் கொரோனா கடும் பாதிப்பை ஏற்படுத்தி வருகிறது.

சீனாவில் வேறு எந்த நாட்டிலும் இல்லாத அளவுக்கு மிகப்பெரும் பாதிப்பை இந்த புதிய வகை கொரோனா ஏற்படுத்தி வருகிறது.

5 நாடுகளில் இருந்து வரும் பயணிகள்.. கொரோனா பரிசோதனை கட்டாயம்.. மத்திய சுகாதாரத்துறை போட்ட உத்தரவு!

While the number of corona cases in India has been below 200 for the past few days, today the central health department has reported that the number of cases in one day has once again gone above 200. The daily cases have increased from 163 cases yesterday to 201 cases today.