இந்தியாவில் கொரோனா 3வது அலை அக்டோபரில் உச்சம் தொடும்; குழந்தைகளுக்கு அதிக பாதிப்பு- பேரிடர் அமைப்பு

Delhi

oi-Veerakumar

டெல்லி: கொரோனா 3வது அலை அக்டோபர் மாதம் கடுமையாக நாடு முழுக்க பாதிப்புகளை ஏற்படுத்தக் கூடும் என்றும், குழந்தைகளுக்கு நோய் பாதிப்பு அதிகம் ஏற்பட வாய்ப்பு உள்ளதாகவும், தேசிய பேரிடர் மேலாண்மை ஏஅமைப்பின் நிபுணர் குழு, பிரதமருக்கு வழங்கிய அறிக்கையில் எச்சரித்துள்ள தகவல் தற்போது வெளியாகியுள்ளது.

கடந்த ஏப்ரல் மற்றும் மே மாதங்களில் கொரோனா அலை இந்தியா முழுக்க மோசமான பாதிப்புகளை ஏற்படுத்தியது.

எனவே, மக்கள் சுவாசிக்க ஆக்சிஜன் கிடைக்காத அளவுக்கு அவதிப்பட்டனர். மருத்துவமனைகளில் படுக்கைகளே கிடைக்காமல் உயிரை காப்பாற்றிக் கொள்ள மக்கள் தத்தளித்து தடுமாறினார்கள். இத்தனைக்கும் காரணம், ஊரடங்கை அதிகம் தளர்த்தியதோடு, போதிய முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைகளை அரசு எடுக்காமல் இருந்ததும்தான் என்று அப்போது தகவல்கள் வெளியாகின.

English summary

Corona 3rd Wave in India: An expert panel of the National Disaster Management has warned the Prime Minister of India that the 3rd wave of Corona could hit the entire country in October and children are at high risk of contracting the disease.