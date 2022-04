உயிருக்கு ஆபத்தானதா கொரோனா XE! 4வது அலைக்கு அடித்தளமிடுமா? பிரபல வைரலாஜி நிபுணர் தரும் முக்கிய தகவல்

Delhi

டெல்லி : கொரோனா XE மாறுபாடு மற்ற பாதிப்புகளை விட அதிகமாக பரவக்கூடியதா? இது இந்தியாவில் 4வது அலையை ஏற்படுத்துமா? என பல்வேறு கேள்விகள் எழுந்துள்ள நிலையில், இவ்வகை வைரஸ் மனித உயிருக்கு ஆபத்தை ஏற்படுத்தும் அபாயம் இல்லை என்று பிரபல நுண்ணுயிரியல் துறை நிபுணர் டாக்டர் ககன்தீப் காங் விளக்கம் அளித்துள்ளார்,

2020ஆம் ஆண்டு முதல் இரண்டு ஆண்டுகளாக இந்தியாவில் மிகத் தீவிரமாக இருந்த கொரோனா வைரஸ் பாதிப்பு 3ஆம் அலைக்குப் பிறகு தற்போது வெகுவாக குறைந்துள்ளது. இதனால், கட்டுப்பாடுகள் முழுமையாக தளர்த்தப்பட்டு, மக்கள் இயல்பு நிலைக்கு திரும்பி உள்ளனர்.

இந்நிலையில் அதிவேகமாக பரவக்கூடிய உருமாற்றம் அடைந்த கொரோனா வைரசான "எக்ஸ் இ"வகை பாதிப்பு கண்டறியப்பட்டு பீதியை அதிகரித்துள்ளது. தற்போது மும்பை குஜராத் ஆகிய பகுதிகளில் பாதிப்புகள் உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது.

English summary

Is the Corona XE variant more contagious than other infections? Will this cause the 4th wave in India? Dr. Kagandeep Kang, a renowned microbiologist, explained that this type of virus does not pose a risk to human life, as various questions have been raised.