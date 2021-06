இந்தியாவின் முதல் கொரோனா வேக்சின்.. பல சிறப்பு இருந்தும் கோவாக்சினுக்கு WHO அனுமதியில்லை.. ஏன்?

Delhi

oi-Vigneshkumar

டெல்லி: ஹைதராபாத்தைச் சேர்ந்த பாரத் பயோடெக் நிறுவனம் உருவாக்கியுள்ள கோவாக்சின் இதுவரை 2.5 கோடிக்கும் அதிகமானோருக்குச் செலுத்தப்பட்டுள்ள நிலையிலும்கூட இன்னும் அதற்கு உலக சுகாதார அமைப்பு ஒப்புதல் அளிக்காதது பல கேள்விகளை எழுப்பியுள்ளது.

இந்தியாவில் கொரோனா 2ஆம் அலை தற்போது தான் குறைந்துள்ளது. இதைப் பயன்படுத்தி அதிகப்படியான மக்களுக்கு விரைவாகத் தடுப்பூசி போட வேண்டும் என அனைவரும் வலியுறுத்தி வருகின்றனர்.

கோவாக்சின் மற்றும் கோவிஷீல்டு ஆகிய தடுப்பூசிகளைக் கொண்டு தற்போது வேக்சின் போடும் பணிகள் நடைபெற்று வருகிறது. அதில் ஆக்ஸ்போர்ட் ஆய்வாளர்களை உருவாக்கிய தடுப்பூசியை கோவிஷீல்டு என்ற பெயரில் சீரம் நிறுவனம் உற்பத்தி செய்து வருகிறது.

English summary

The reason behind why Covaxin is not approved by WHO. And how it'll affect Indians on foreign trips.