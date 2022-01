கொரோனாவுக்கு நோ என்ட்... புதிய வேரியண்ட்கள் நிறைய உருவாகும் - எச்சரிக்கும் டெட்ராஸ் அதேனோம்

Delhi

டெல்லி: ஓமிக்ரான் வேரியண்ட் கொரோனாதான் அனைத்திலும் கடைசி கொரோனா வேரியண்ட் ஆக இருக்குமென நினைக்கவேண்டாம் என்று உலக சுகாதார நிறுவனத்தின் முதன்மை விஞ்ஞானி டெட்ராஸ் அதேனோம் கூறியுள்ளார். இந்த கொரோனா பெருந்தொற்றின் இறுதி ஆட்டத்தில்தான் நாம் இப்போது இருக்கிறோமென நினைப்பது தவறு என்றும் அவர் எச்சரித்துள்ளார்.

கடந்த 2ஆண்டுகாலமாக கொரோனாவின் பிடியில் உலக மக்கள் சிக்கிக்கொண்டுள்ளனர். கொரோனா முதல் அலையில் அதிகம் பாதிக்கப்பட்டது அமெரிக்கா. கொத்து கொத்தாக பாதிக்கப்பட்டு உயிரிழந்தனர். 2020 ஆம் ஆண்டில் டெல்டா வைரஸ் தீவிரமடைந்தது. இந்தியாவில் கொரோனா இரண்டாவது அலையில் தீவிரமாக வீசியதால் அதிகம் பாதிப்பு ஏற்பட்டது. பல லட்சம் பேர் தினசரியும் பாதிக்கப்பட்டனர்.

கொரோனாவுக்கு எதிராக ஒரே ஆயுதம் தடுப்பூசி மட்டுமே. பல கோடி பேர் தற்போது தடுப்பூசி செலுத்திக்கொண்டு உள்ளனர். டெல்டா கொரோனா தொற்று படிப்படியாக குறையத் தொடங்கியுள்ளது. இந்த சூழலில் ஓமிக்ரான் வைரஸ் பரவத் தொடங்கியது. இந்தியாவில் தினசரி பாதிப்பு 3 லட்சமாக அதிகரிக்கத் தொடங்கியுள்ளது. ஓமிக்ரானுடன் கொரோனா முடிவுக்கு வந்து விட வாய்ப்பு உள்ளதாக பலரும் நிம்மதி பெருமூச்சு விட்டு வரும் நிலையில் கொரோனாவுக்கு முடிவே இல்லை என்று கூறி அதிர்ச்சி அளித்துள்ளார். உலக சுகாதார நிறுவனத்தின் முதன்மை விஞ்ஞானி டெட்ராஸ் அதேனோம்.

