சுற்றுலா பயணிகளுக்கு கொரோனா பரிசோதனை கட்டாயம்.. தாஜ்மஹாலில் அமல்.. பிற இடங்களுக்கு பொருந்துமா?

oi-Nantha Kumar R

டெல்லி: கொரோனா பரவல் காரணமாக சுற்றுலா பயணிகளுக்கான பரிசோதனை என்பது உத்தர பிரதேச மாநிலம் ஆக்ராவில் உள்ள தாஜ்மஹாலில் கட்டாயமாக்கப்பட்டுள்ளது. இதற்கான நடவடிக்கையை சுகாதாரத்துறையினர் மேற்கொண்டுள்ளனர். இதுபோன்ற கட்டுப்பாடு என்பது பிற சுற்றுலா தலங்களுக்கு உண்டா? கிடையாதா? என்பது பற்றிய தகவலும் வெளியாகி உள்ளது.

அண்டை நாடான சீனா, அமெரிக்கா, பிரேசில், தென்கொரியா, ஜப்பான் உள்ளிட்ட நாடுகளில் கொரோனா பாதிப்பு என்பது தொடர்ந்து அதிகரித்து வருகிறது.

குறிப்பாக சீனாவில் ஒரு நாளைக்கு 10 லட்சம் பேர் பாதிக்கப்பட்டு வருவதாக கூறப்படுகிறது. மேலும் ஏராளமானவர்கள் மரணமடைவதாக கூறப்படுகிறது.

பிஎப்.7 கொரோனா அச்சம்.. இந்தியாவில் அறிமுகமாகும் ‛கோவோவேக்ஸ்’ பூஸ்டர் டோஸ்..அனுமதிகோரும் சீரம்

