முரண்பாடு... கொரோனா பலி 8 மடங்கு அதிகரிப்பு... உலக சுகாதார நிறுவன கணக்கீட்டுக்கு இந்தியா எதிர்ப்பு

டெல்லி: உலக சுகாதார அமைப்பின் கணக்கீட்டின்படி 2021 முடிவில் இந்தியாவில் கொரோனாவால் 40 லட்சம் பேர் இறந்ததாகவும், இது மத்திய அரசு கூறும் பலி எண்ணிககையை விட 8 மடங்கு அதிகம் எனவும் கூறப்பட்டுள்ளது. இதுகுறித்து அமெரிக்காவின் நியூயார்க் டைம்ஸ் பத்திரிக்கை கட்டுரை வெளியிட்டுள்ளதோடு, இந்த விபரங்களை வெளியிட இந்தியா எதிர்ப்பதாக கூறியுள்ளது. இதற்கு மறுப்பு தெரிவித்த இந்தியா உரிய முறையில் விளக்கமும் அளித்துள்ளது.

2019 இறுதியில் சீனாவில் கொரோனா பரவ துவங்கியது. அங்கிருந்து படிப்படியா பிற நாடுகளுக்கு பரவிய கொரோனா வைரஸ் உலக நாடுகளை ஒட்டுமொத்தமாக முடக்கி போட்டது.

இந்தியாவில் 3 அலைகளாக கொரோனா கோரத்தாண்டவம் ஆடியது. இதில் பல லட்சம் பேர் பாதிக்கப்பட்டனர். கொத்து கொத்தாக மக்கள் பலியாகினர்.

அதிர்ச்சி... டெல்லியில் 26 சதவீதம் அதிகரித்த கொரோனா... தலைநகர் வழியே தலை தூக்குகிறதா கோவிட்?

English summary

India questioned the World Health Organisation's (WHO) methodology to estimate the COVID-19 death toll in the country, stating that the same mathematical model cannot be used to estimate the mortalities of a country like India which has a large geographical size and population.