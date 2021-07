'2டோஸ் தடுப்பூசி போட்டாலும்.. கொரோனா பாதிப்பு நிச்சயம் ஏற்படும்,ஆனால்..' ஆய்வாளர்களின் புது விளக்கம்

Delhi

டெல்லி: இரண்டு டோஸ் கொரோனா தடுப்பூசி போட்டுக் கொண்டவர்கள் மத்தியில் கொரோனா பாதிப்பு அதிகரித்திருந்தாலும்கூட, இது கவலையளிக்கும் வகையில் இல்லை என்றே பிரிட்டன் ஆய்வாளர்கள் தெரிவித்துள்ளனர்.

கொரோனா வைரஸ் ஒவ்வொரு நாட்டிலும் அலை அலையாகத் தாக்கி வருகிறது, ஐரோப்பிய நாடுகளில் ஆல்பா கொரோனாவால் இரண்டாம் அலை ஏற்பட்டது என்றால், இப்போது டெல்டா கொரோனாவால் 3ஆம் அலை ஏற்படத் தொடங்கியுள்ளது.

தற்போதைய சூழலில் தடுப்பூசிகள் மட்டுமே கொரோனா வேக்சினுக்கு எதிராக ஒரே ஆயுதமாகப் பார்க்கப்படுகிறது. அனைத்து நாடுகளும் தடுப்பூசி பணிகளை வேகப்படுத்தியுள்ளது.

COVID Reason behind raise of Corona Cases Among the Vaccinated peoplepeople who've been vaccinated have fewer symptoms over a shorter period of time. 40 percent of people admitted to hospitals with COVID in the UK have had two doses of a coronavirus vaccine.